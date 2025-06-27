BIST 9.252
DOLAR 39,88
EURO 46,73
ALTIN 4.217,04
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkon çöktü

Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkon çöktü

Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Binanın tahliye edilip edilmeyeceği, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Abone ol

Bağlarbaşı Mahallesi Alaçam Sokak'ta 9 katlı binanın 8. katındaki dairenin balkonu çöktü. Çökme nedeniyle kopan parçalar, alt katın balkonuna ve binanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokakta ve bina çevresinde önlem aldı.

Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkon çöktü - Resim: 0

Belediye ekipleri, çökme meydana gelen balkon ile alt kattaki dairenin balkonunu kullanıma kapattı.

Binanın tahliye edilip edilmeyeceğinin, belediye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

Maltepe'de bir binanın 8. katındaki balkon çöktü - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin"
Gençlerin çay davetine Bakan Murat Kurum katıldı: "Sen bize Reis'in emanetisin"
Bu 9 ildeki 15 taşınmaz ihaleyle satılacak! İşte özelleştirme idaresi listesi
Bu 9 ildeki 15 taşınmaz ihaleyle satılacak! İşte özelleştirme idaresi listesi
İsrail Başsavcılığı'ndan Netanyahu ile ilgili flaş karar
İsrail Başsavcılığı'ndan Netanyahu ile ilgili flaş karar
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi
Fahiş fiyat artışı yapan ev sahipleri denetime takıldı! Her birine 200 bin TL ceza kesildi
Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Deprem uzmanı Naci Görür uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Rekabet Kurulu’ndan Tekfen hisseleri için milyonluk ceza
Rekabet Kurulu’ndan Tekfen hisseleri için milyonluk ceza
Kayseri'de kızların kavgası feci bitti
Kayseri'de kızların kavgası feci bitti
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na net yanıt:Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin...
Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na net yanıt:Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin...
Cristiano Ronaldo servetine servet katacak! Sözleşme detayları şaşırttı
Cristiano Ronaldo servetine servet katacak! Sözleşme detayları şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü!
Karısının 45 yıllık arkadaşıyla sevgili oldu yakınları şaştı kaldı
Karısının 45 yıllık arkadaşıyla sevgili oldu yakınları şaştı kaldı
Barış Yarkadaş açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ölüm tehdidi yollayan kişi şoke etti
Barış Yarkadaş açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ölüm tehdidi yollayan kişi şoke etti