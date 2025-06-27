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Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na net yanıt:Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na net yanıt:Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 30 Haziran'da mahkemeden çıkacak karar beklenirken Kılıçdaroğlu'nun sözleri bomba etkisi yarattı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bir tepki de cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu o karar için bakın neler söyledi

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CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkarsa yönetime döneceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen açıklamalarına tepkiler art arda geldi.

10 milletvekili ise Kılıçdaroğlu'nu destekledi. CHP lideri Özel "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur." derken İmamoğlu'nun bu karar için ne diyeceği merak ediliyordu.

İsmail Saymaz danışmanları aracılığıyla İmamoğlu’na gelişmeler hakkında ne düşündüğünü sorduğunu ve  İmamoğlu'nun kaldığı Silivri F Tipi Cezaevi’nden sorularına yanıt verdiğini belirtti.

Saymaz  "İmamoğlu, eski genel başkanıyla kamuya açık mecrada ilk kez tartışıp hesaplaşıyor. İhanete uğradığını düşünüyor. Kılıçdaroğlu’nun “Mitingleri doğru bulmuyorum” sözlerinden ötürü “büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıya” olduğunu anlatıyor." ifadelerini kullanarak yazısında detayları aktardı:

-İmamoğlu, cezaevinde Kılıçdaroğlu ile aralarındaki konuşmaları da açıklıyor. Eski liderine “Kurultaylarımız tertemiz değil midir?” diye sorduğunu, onun “Öyledir” diye karşılık verdiğini anlatıyor. Bu sözler üzerine “Özel ile biraraya gelmeli ve kamuoyu karşısına çıkıp ‘Kurultaylarımız tertemizdir’ demelisiniz” diye konuştuğunu belirtiyor.

-İmamoğlu, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere ‘mutlak butlan’ bekleyenlere şöyle sesleniyor:

“Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün. Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok.”

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