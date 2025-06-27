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Cristiano Ronaldo servetine servet katacak! Sözleşme detayları şaşırttı

Cristiano Ronaldo servetine servet katacak! Sözleşme detayları şaşırttı

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yeni sözleşme imzaladı. Ronaldo'nun alacağı maaş ve yan ücretler ortaya çıktı.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile 2027 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin ayrıntıları İngiliz Sun gazetesinde yer aldı.

Ronaldo yıllık 178 milyon sterlin kazanacak ve 24.5 milyon sterlin imza parası alacak. Sözleşmedeki ikinci yıl devreye girerse bu tutar 38 milyon sterline yükselecek.

Cristiano Ronaldo servetine servet katacak! Sözleşme detayları şaşırttı - Resim: 0

Her anında para basacak

Her golden 80 bin, her asistten 40 bin sterlin kazanacak olan Ronaldo'ya 33 milyon sterlin değerinde yüzde 15'lik bir hisse verilecek.

40 yaşındaki Portekizli yıldız ayrıca gol kralı olduğunda 4 milyon sterlin, lig şampiyonluğunda 8 milyon sterlin ve Al-Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında 6.5 milyon sterlinliklik gelirin daha sahibi olacak.

Ronaldo'nun performansı

Ronaldo geçen sezon 41 maçta 35 gol atmış 4 asistlik performans sergilemişti. 

Kariyerinde 934 golü bulunan Ronaldo 1000 gole ulaşırsa kırılması güç bir rekora imza atarak adını tarihe altın harflerle yazdıracak.

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