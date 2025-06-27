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"Twitter katili" Şiraişi Takahiro gizlice idam edildi! 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı

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"Twitter katili" Şiraişi Takahiro gizlice idam edildi! 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı

Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro idam edildi.

"Twitter katili" Şiraişi Takahiro gizlice idam edildi! 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı - Resim: 1

Şiraişi Takahiro, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı için "Twitter katili" olarak biliniyor.

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"Twitter katili" Şiraişi Takahiro gizlice idam edildi! 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı - Resim: 2

Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.

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"Twitter katili" Şiraişi Takahiro gizlice idam edildi! 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı - Resim: 3

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını belirtti.

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"Twitter katili" Şiraişi Takahiro gizlice idam edildi! 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı - Resim: 4

"Acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum"

Seri katilin Twitter profilinde "Gerçekten acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum. Lütfen istediğiniz zaman bana özelden mesaj gönderin" ifadelerine yer verdiği tespit edilmişti.

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