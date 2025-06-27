"Twitter katili" Şiraişi Takahiro gizlice idam edildi! 9 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı
Japonya'da "Twitter katili" olarak bilinen Şiraişi Takahiro idam edildi.
Şiraişi Takahiro, eski adı "Twitter" olan sosyal medya platformu X üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı için "Twitter katili" olarak biliniyor.
Dairesinde 8 kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin soğutucuda bulunmasının ardından 2017'de tutuklanan Şiraişi, 2020'de idam cezasına çarptırıldı.
Soruşturmayı yürüten yetkililer, Şiraişi'nin intihara meyilli kişilerle sosyal medyadan iletişime geçerek bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini, ardından evine çağırdığı kurbanları öldürerek parçalara ayırdığını belirtti.
"Acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum"
Seri katilin Twitter profilinde "Gerçekten acı çeken insanlara yardım etmek istiyorum. Lütfen istediğiniz zaman bana özelden mesaj gönderin" ifadelerine yer verdiği tespit edilmişti.