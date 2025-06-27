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Barış Yarkadaş açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ölüm tehdidi yollayan kişi şoke etti

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de katıldığı programda, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medyada yapılan ölüm tehdidini gündeme taşıdı. Söz konusu paylaşımda bir şahsın, silahının seri numarasını vererek Kılıçdaroğlu’nu nasıl öldüreceğini yazdığını belirten Yarkadaş, bu kişinin avukat olduğunu açıkladı. Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya koruma tedbirlerinin artırılması çağrısında bulundu.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber’de yayımlanan Taksim Meydanı programında, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medyada yapılan açık ölüm tehdidini gündeme taşıdı. Yarkadaş, söz konusu paylaşımda bir şahsın, silahının seri numarasını da vererek Kılıçdaroğlu’nu nasıl öldüreceğini detaylı şekilde yazdığını açıkladı. 

Asıl şok ise bu kişinin kimliğiydi. Sahte isimle yazan kişiyi araştıran Kılıçdaroğlu ekibi bu kişinin bir avukat olduğunu öğrendi. 

Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun avukatlarından Celal Çelik’in konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrıda bulundu:

-“Kemal Bey’in can güvenliği sağlansın, koruma tedbirleri artırılsın.” Kılıçdaroğlu’na daha önce de benzer tehditlerin yöneltildiğini hatırlatan Yarkadaş, olayın ciddiyetine dikkat çekerek 6 kişilik koruma ekibinin uyarılması gerektiğini ifade etti.

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