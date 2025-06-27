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En düşük emekli aylığına zam! Bakan Vedat Işıkhan o tarihi işaret etti

En düşük emekli aylığına zam! Bakan Vedat Işıkhan o tarihi işaret etti

En düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.

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 AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını verdi.

Türkiye gazetesindeki habere göre, Bakan Işıkhan’la yapılan toplantıya katılan tüm milletvekillerinin tek gündemi neredeyse emeklilerin durumu oldu. 

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra

Bakan Işıkhan da, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da  “Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

Asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücrete ara zamla ilgili tartışmaların da gündeme geldiği toplantıda, milletvekilleri Işıkhan’ın açıklamalarından ‘Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu’ izlenimini edindiler.

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