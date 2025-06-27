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"Düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı" iddiası! DMM yalanladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı" iddiası! DMM yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çorum'da gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiasını yalanladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak, zenginlere kıyak" şeklindeki haberlerin dezenformasyon olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının, trafik güvenliğini sağlamak suretiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için sahada mücadele verdiği ve bu amaçla cari mevzuatı harfiyen uyguladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çorum ilinde 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen bir düğün merasimi için radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddiası yalandır ve İçişleri Bakanlığımızın bu gibi haberlerle hedef alınması maksatlı bir kampanyanın ürünüdür. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergahında kurulu bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) hiçbir şekilde devre dışı bırakılmamıştır. Nitekim İçişleri Bakanlığımızın verilerine göre 21 Haziran tarihinde radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı iddia edilen güzergahta yapılan denetimlerde 121 araca cezai işlem uygulanmıştır."

DMM
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