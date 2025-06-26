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“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama

“Düğün için radar kapatıldı'' iddialarına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Düğün için radar kapatıldı, vatandaşa tuzak zenginlere kıyak” başlıklı haberler üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yazılı bir açıklama yayımlayarak iddiaları sert bir dille yalanladı.

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DMM, söz konusu haberlerin gerçek dışı olduğunu ve maksatlı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olarak servis edildiğini belirtti.

Açıklamada, 21 Haziran 2025 tarihinde Çorum’da yapılan bir düğün nedeniyle radar sistemlerinin devre dışı bırakıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Çorum Çevreyolu Bulvarı ile Çorum-Sungurlu güzergâhında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri’nin (EDS) hiçbir şekilde kapatılmadığı, sistemlerin o gün boyunca aktif şekilde çalıştığı ifade edildi.

DMM ayrıca, iddiaların ortaya atıldığı 21 Haziran tarihinde radar denetimlerinde 121 araca cezai işlem uygulandığını duyurdu.

Bakanlık, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına trafik denetimlerinin mevzuata uygun şekilde sürdürüldüğünü ve bu tür haberlerle kurumsal yapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

DMM
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