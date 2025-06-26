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Eyüpspor, Caner Erkin'e veda etti

Eyüpspor, Caner Erkin'e veda etti

Süper Lig ekibi Eyüpspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu topladığı 53 puanla 6. sırada tamamlayan Eyüpspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Arda Turan ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlüğe Selçuk Şahin'i getiren eflatun-sarılı takımda bir veda yaşandı.

İstanbul temsilcisi, deneyimli futbolcu Caner Erkin'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Herşey İçin Teşekkürler Caner Erkin!

Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan,

Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig’e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e herşey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

Yolun açık olsun Caner Erkin!

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