Ali Koç 'imza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam' demişti! O imzalar toplandı

Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyasında toplanan imzaların teslimi 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te yapılacak.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi için başlatılan imza kampanyasında, imzaların teslim tarihi belli oldu.

Eski yöneticiler Mahmut Uslu, Hakan Bilal Kutlualp ile kampanyayı yürüten derneklerin ortak yaptığı açıklamada, gerekli imza sayısına ulaşıldığı ve 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi.

İmzaların teslim tarihinin, kombine yenileme sürecinin zarar görmemesini de öngörülerek alındığına dikkat çekildi ve taraftarlar bu tarihte kulüp önüne davet edildi.

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi'nin olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyamız kapsamında, Tüzüğümüzün 20. Maddesinin (2) c bendi uyarınca aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, "bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma" hükmü doğrultusunda, gerekli olan sayıda imzaya ulaşılmış olup, bu irade resmen ortaya konmuştur.

Toplanan imzalar, 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecektir. İmzalatın teslim tarihi, kombine yenileme sürecinin zarar görmemesi öngörülerek imza toplayan grupların ortak aklıyla belirlenmiştir.

İmza veren ya da vermeyen fark etmeksizin, kongre üyelerimizi ve büyük Fenerbahçe taraftarını bu tarih ve saatte kulübümüz önünde, bu demokrasi mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyoruz.

Bu süreçte emeği geçen, gönül veren, katkı sunan tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Toplanan imzaların; kulübümüzün demokrasisi, şeffaflığı ve geleceği açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 7 Mayıs tarihinde TRT Spor’da katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ali Koç, muhalefetin imza kampanyası ile ilgili "İmza toplanıp kongre yapılırsa aday olmam" demişti.