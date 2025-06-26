Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Rant var, hizmet yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'deki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul’u depreme dayanıklı hale getirmek için kapsamlı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini belirtti. 7,3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen projeler kapsamında konut teslimleri ve yeni temel atmalar gerçekleştirilirken, Erdoğan, CHP’yi hizmet üretmemekle ve kentsel dönüşüme engel olmakla eleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Güngören ilçesinde toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün de yeni müjdeler için sizin huzurunuzdayız. Yeni yatırımlarımızın temellerini atıyoruz. 35 bin 655 metrekareyi kaplayan Millet Bahçemiz, maşallah göz dolduruyor. Toplam 1930 bağımsız bölümün teslimini yapacağız. 1132 bağımsız bölümden oluşan Tozkoparan 4. etap 1. ve 2. kısımların temellerini atacağız.

Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine, mimarından proje yöneticisine, bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yeni yuvalarında sağlıkla oturmalarını diliyorum.

7 milyar 324 milyar liralık değere sahip bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

"İSTANBUL'U DEPREME DAYANIKLA HALE GETİRMELİYİZ"

Tam 23 yıldır durmadan dinlenmeden yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürü, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan varlıklardır. Biz şu gerçeğin farkındayız. Şehirleri imar etmezseniz, nesilleri ihya edemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi kalkınmayı arzu edilen seviyeye çekemezsiniz. Toplumsal huzuru, millet olma şuurunu hakim kılamazsınız.

İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.

"DAHA AĞIR BEDELLER ÖDEMEDEN ÇABA GÖSTERMEKTE KARARLIYIZ"

Gaziosmanpaşa'da mahallelerimiz yeniden inşa ettik, Esenlerde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Fatih'te, Bağcılar'da, Pendik ve 39 ilçede gerçekleştirdiğimiz projeler tarih yazdık. İstanbul'da 9 bin 923 konutun dönüşünü tamamladık.

İstanbul'da 34 millet bahçemizi hizmete açtık. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki tutarlarımız güncelledik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz destek tutarımızı 700 bin liradan 875 bin liraya çıkardık. Toplam desteklerimizi 1 milyon 875 liraya çıkardık.

Bir işyerinin dönüşümü için destek miktarını 1 milyon seviyesine çıkardık.

Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla yeşil alanlarıyla camileri okullarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Komşuluk kültürünü yaşatan bir mahalleyi vatandaşlarımıza buluşturduk.

"CHP'DE RANT VAR HİZMET YOK"

Biz çalışırken birileri yine karışımıza çıktı. Bizi engellemek için protesto ettiler, mahkemelere koştular. Bunu kim yapıt, CHP. Gündemlerinde rant var, bant var, butlan var hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.

Depremin yıktığı şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıktılar. Bir gecede 53 bin canımızı toprağa verdik. 100 milyar dolardan fazla kaybımız oldu.

Pişman oldular mı, kendilerini çeki düzen verdiler mi hayır. Kusura bakmasınlar bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Dirençli şehirler inşa etmemizi engellemelerine izin vermeyeceğiz. Milletimizin güven içinde yaşaması bizim için daha önemlidir. Maraş'ta 250 bininci konutumuzu teslim ettik.

Tüm gücümüzle tüm imkanlarımızla kentsel dönüşüm faaliyetlerini yoğunlaşacağız. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz.