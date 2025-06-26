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Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye gitsin! Cüneyt Özdemir anket paylaşıp bombayı patlattı

30 Haziran'da görülecek CHP kurultayı davası öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı çıkarsa CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacağını resmen ilan etti. En son TGRT Ankara temsilcisine "Ne var bunda bBen kabul etmesem kayyum gelir. ' diyerek dönme kararını duyurdu. Bu gelişmeyi yorumlayan Cüneyt Özdemir, "Kılıçdaroğlu ille de siyasete döneceğim diyorsa bence 'buyur Ak Partiye' demek daha şık olur" dedi.

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CHP'de mutlak butlan kararı sancısı yaşanıyor. 30 Haziran'da görülecek kurultay davasından mutlak butlan kararı çıkarsa Özgür Özel'in Genel Başkanlığı düşmüş olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa dönebilecek. Kemal Kılıçdaroğlu da bu hafta net bir şekilde niyetini beyan etti ve 'Kayyum geleceğini ben geleyim" dedi. En son TGRT Ankara temsilcine açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ben kabul etmesem kayyum gelir" dedi. 

Dönmek istiyorsa AK Parti'ye gitsin
Cüneyt Özdemir bu gelişmeleri yorumlarken X hesabından bomba bir yorumda bulundu. Özdemir X hesabından şunları yazdı:
- "Kılıçdaroğlu ille de siyasete döneceğim diyorsa bence 'buyur Ak Partiye' demek daha şık olur. Bir insan kendini sokağa çıkamayacak duruma nasıl getirir üzerine bir siyaset olayı yaşıyoruz! CHP fokurduyor. Kemal Bey'in DNA'sı AK Parti'ye mi CHP'ye mi daha uygun".

CHP'nin elindeki anket
Cüneyt Özdemir Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönme arzusunu yorumladığı Youtube yayınında ise "Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulamıyoruz" dedi ve Özgür Özel'in elinde bulunan bir anketi paylaştı. Anket verilerine göre CHP ilk kez 'kararsızlar' dağıtıldığında yüzde 40'ı aşıyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye gitsin! Cüneyt Özdemir anket paylaşıp bombayı patlattı - Resim: 0

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