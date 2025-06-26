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Hamaney'den günler sonra ilk mesaj

Hamaney'den günler sonra ilk mesaj

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmalar sonrası ilan edilen ateşkesin üçüncü gününde sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sahte Siyonist rejime karşı kazanılan zaferden dolayı tebriklerimi sunuyorum” diyerek İsrail’e sert mesaj gönderdi.

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İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile İran arasında 12 gün süren yoğun çatışmaların ardından sağlanan ateşkesin üçüncü gününde sessizliğini bozdu. Bir haftayı aşkın süredir kamuoyunda görünmeyen ve sağlık durumuna ilişkin çeşitli spekülasyonlara konu olan Hamaney, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran halkına ve direniş cephesine “zafer” mesajı verdi.

12 günlük yoğun hava saldırılarının ardından ilk mesaj

Hamaney’in paylaşımında, “Sahte Siyonist rejime karşı kazanılan zaferden dolayı tebriklerimi sunuyorum” ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, İran kamuoyunda moral verici bir çıkış olarak yorumlanırken, bölgeyi yakından izleyen analistler Hamaney’in mesajının İsrail’e karşı psikolojik üstünlük kurma çabası olarak değerlendirdi.

İran ile İsrail arasında, 12 gün boyunca yoğun hava saldırılarının ve füze atışlarının yaşandığı çatışmalar, büyük çaplı yıkıma neden olmuştu. İran’ın nükleer tesislerinin hedef alınmasının ardından karşılıklı misillemelerle büyüyen çatışma, bölgeyi bir kez daha savaşın eşiğine getirmişti.

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