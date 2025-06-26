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İzmir Foça yangını söndü mü? Dünden beri yanıyordu yeni haber var

İzmir Foça yangını söndü mü? Dünden beri yanıyordu yeni haber var

İZMİR Aliağa ilçesinde başlayarak Foça ilçesine sıçrayan orman yangını dünden beri devam ediyordu. Havadan ve karadan müdahaleyle en sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi'nde bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edilmişti.

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Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmada yaklaşık 22 saat geride kaldı.
Olaya karadan müdahale eden ekipler, yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti.
Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden mücadeleye başladı.

22 saatin sonunda kontrol altına alındı
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 46 arazöz, 9 dozer, 13 su ikmal aracı ve su tankeriyle müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 22 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Dün öğlen başlamıştı
İzmir'in Aliağa ilçesi Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 12.36 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçrayan yangında dumandan etkilenen 4 personelden 2'si hastaneye kaldırılmıştı. Yangın nedeniyle Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi'nde bazı evler güvenlik amacıyla tahliye edilmişti.

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