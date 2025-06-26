Hisse fiyatlarını uçuran BP - Shell iddiası doğru mu? Shell'den açıklama

İngiltere merkezli enerji şirketi BP’nin hisseleri, Shell’in olası satın alma girişimine dair çıkan haberlerle çarşamba günü sert bir yükseliş yaşadı. Wall Street Journal’ın gündeme getirdiği iddialar, yatırımcıların heyecanlanmasına neden oldu. Ancak kısa bir süre sonra Shell cephesinden gelen “böyle bir planımız yok” açıklaması, hisse değerindeki yükselişi tersine çevirdi.

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Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Shell'in, tarihi rakibi BP'yi satın alacağına ilişkin haberler akaryakıt sektöründe büyük bir etki yarattı. Söylentilerin ardından BP hisselerinde kısa süreli bir sıçrama yaşanırken, yeni bir açıklama yapan Shell, süreçte herhangi bir gelişme olmadığını belirterek devir iddialarını yalanladı.

Olursa en büyük anlaşma olacak

Bloomberg de daha önce, Shell’in Mayıs ayında BP’yi satın alma ihtimalini masaya yatırdığını aktarmıştı. Wall Street Journal, bu olası anlaşmanın “bir neslin en büyük petrol anlaşması” olabileceğine dikkat çekmişti.

BP, son dönemlerde yenilenebilir enerjiye geçiş stratejileri, üst yönetimdeki değişiklikler ve bazı operasyonel sorunlar nedeniyle yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Şirketin artan finansal yükümlülükleri ise potansiyel alıcılar açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. RBC Capital Markets analistleri, bu yükümlülükleri “zehirli kadeh” olarak nitelendirerek, yatırımcıların BP’ye temkinli yaklaşmaları gerektiğini belirtti.