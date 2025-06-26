BIST 9.412
DOLAR 39,78
EURO 46,84
ALTIN 4.280,06
HABER /  EKONOMİ

Hisse fiyatlarını uçuran BP - Shell iddiası doğru mu? Shell'den açıklama

Hisse fiyatlarını uçuran BP - Shell iddiası doğru mu? Shell'den açıklama

İngiltere merkezli enerji şirketi BP’nin hisseleri, Shell’in olası satın alma girişimine dair çıkan haberlerle çarşamba günü sert bir yükseliş yaşadı. Wall Street Journal’ın gündeme getirdiği iddialar, yatırımcıların heyecanlanmasına neden oldu. Ancak kısa bir süre sonra Shell cephesinden gelen “böyle bir planımız yok” açıklaması, hisse değerindeki yükselişi tersine çevirdi.

Abone ol

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Shell'in, tarihi rakibi BP'yi satın alacağına ilişkin haberler akaryakıt sektöründe büyük bir etki yarattı. Söylentilerin ardından BP hisselerinde kısa süreli bir sıçrama yaşanırken,  yeni bir açıklama yapan Shell, süreçte herhangi bir gelişme olmadığını belirterek devir iddialarını yalanladı.

Olursa en büyük anlaşma olacak
Bloomberg de daha önce, Shell’in Mayıs ayında BP’yi satın alma ihtimalini masaya yatırdığını aktarmıştı. Wall Street Journal, bu olası anlaşmanın “bir neslin en büyük petrol anlaşması” olabileceğine dikkat çekmişti. 

BP, son dönemlerde yenilenebilir enerjiye geçiş stratejileri, üst yönetimdeki değişiklikler ve bazı operasyonel sorunlar nedeniyle yatırımcıların odak noktasında bulunuyor. Şirketin artan finansal yükümlülükleri ise potansiyel alıcılar açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. RBC Capital Markets analistleri, bu yükümlülükleri “zehirli kadeh” olarak nitelendirerek, yatırımcıların BP’ye temkinli yaklaşmaları gerektiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Rusya'dan korkutucu açıklama! "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Rusya'dan korkutucu açıklama! "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Rusya'dan korkutucu açıklama: "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Rusya'dan korkutucu açıklama: "Kıyamet günü saati ilerliyor"
Üniversitelerde yeni dönem! Mesleki eğitim kökten değişecek
Üniversitelerde yeni dönem! Mesleki eğitim kökten değişecek
Tecavüz sonucu hamile kalan Oya Budak'ı nişanlısı katletti! İstanbul'da korkunç cinayet
Tecavüz sonucu hamile kalan Oya Budak'ı nişanlısı katletti! İstanbul'da korkunç cinayet
Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"
Erdoğan'dan F-35 ve S-400 açıklaması: "O iş bitmiş bir iş"
Valilik harekete geçti! Artık bunları yapan yandı, para cezası geliyor
Valilik harekete geçti! Artık bunları yapan yandı, para cezası geliyor
Bugün itibariyle Benzin ve motorin litre fiyatı dev indirimle bakın kaç lira oldu
Bugün itibariyle Benzin ve motorin litre fiyatı dev indirimle bakın kaç lira oldu
İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi
İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi
1 milyar 132 milyon TL'lik operasyon! 15 ilde 98 şüpheli gözaltına alındı
1 milyar 132 milyon TL'lik operasyon! 15 ilde 98 şüpheli gözaltına alındı
Kazancı Holding'de kriz! Mehmet Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Kazancı Holding'de kriz! Mehmet Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Dolar ve Euro'da günün ilk alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da günün ilk alış-satış rakamları