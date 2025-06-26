Bugün itibariyle Benzin ve motorin litre fiyatı dev indirimle bakın kaç lira oldu

Benzinin litre fiyatı 50 liranın, motorinin litre fiyatı 55 liranının üstüne çıkmıştı. İsrail-İran çatışmasının ateşkese bağlanmasının ardından Brent petrolde yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Çifte indirim gece yarası tabelaya yansıdı ve bugün itibariyle benzin ve motorinin litresi yeniden 50 liranın altına geriledi. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum, güncel rakamlar...

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Orta Doğu'daki gerilim Brent petrol fiyatlarında sert yükselişe neden oldu. Bu süreçte akaryakıta peş peşe zam geldi.

HEM BENZİN HEM DE MOTORİN

80 dolara kadar dayanan Brent petrol, taraflar arasında ateşkese varılmasıyla 66 dolar seviyelerini gördü. Brent petrolde yaşanan bu düşüş, akaryakıt fiyatlarına çifte indirim olarak yansıdı.

TOPLAMDA 6 LİRADAN FAZLA İNDİRİM

TGRT Haber'de yer alan habere göre 26 Haziran 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 4,06 TL, benzine ise 2,68 TL indirim geldi. Yapılan indirimin ardından benzin ile motorinin litre fiyatı İstanbul ve Ankara'da 50 TL'nin altına geriledi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİN

Ankara: 49,46 TL

İstanbul: 48,79 TL

İzmir: 49,83 TL

MOTORİN

Ankara: 49,83 TL

İstanbul: 48,96 TL

İzmir: 50,17 TL