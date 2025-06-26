Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündemi sarsacak açıklama: Davayı açan ben değilim görevi yine kabul ederim

Ana muhalefet partisi CHP, 30 Haziran’daki kurultayın iptali davasına kilitlendi. ‘’Mutlak Butlan’’ kararı çıkarsa CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimi söz sahibi olacak, Özgür Özel yönetimi hükümsüz kalacak. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada" Mahkeme kararını ‘Tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. " dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü muhabiri Başak Kaya ile görüştü son günlerin tartışmalı parti içi konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisinde çalışmalarını sürdürürken bundan sonraki yol haritasını, kamuoyundan gelen tepkileri ve yapılan yorumları değerlendirdi ve şunları söyledi:

"DAVAYI BEN AÇMADIM"

“Kurultay davasını açan ben değilim. ‘Değişimci’ olan delegelerin başlattığı bir yargı sürecidir. Bu davada partiyi tartıştırmamak için ifadeye gitmedim. Erdoğan’ın ‘Şaibeli kurultay’ dediği zaman buna cevap verilmemesinin bizi getirdiği nokta bu.

"GÖREVİ KABUL EDERİM"

Mahkeme kararını ‘Tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler.

"ARARSA GÖRÜŞÜRÜM"

Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz.

"ÖZGÜR BEY'İ GÖREVİ DEVREDERKEN UYARDIM"

Medyada benimle ilgili yapılan yorumlara şaşırıyorum. CHP vesayeti kaldırmaz. CHP Atatürk’ün partisidir ve devleti kuran partidir. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor.

"GÜLÜYORUM"

‘Göreve gelse bile partiyi yönetemez’ yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti. Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez.