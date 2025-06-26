Nedim Şener ile Mahmut Tanal sosyal medyada sert atıştı: Allah kimseyi düşürmesin...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “milletin gönlünde butlan olmamak” açıklamasıyla başlayan tartışma, gazeteci Nedim Şener ile CHP'li Mahmut Tanal arasında karşılıklı sert sözlerle alevlendi. Şener’in “delege pazarı” çıkışına Tanal “tetikçilik” yanıtı verirken, Şener bu kez Tanal’ın FETÖ bağlantılı kurumlar önünde çekilen fotoğraflarını paylaşarak eleştirilerini sürdürdü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay davası sürecine ilişkin yaptığı "milletin gönlünde butlan olmamak" açıklamasının ardından başlayan tartışma, gazeteci Nedim Şener ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasında sert sözlerin sarf edildiği bir polemiğe dönüştü. Şener, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak, "Allah kimseyi, Ankara pavyonlarında kurulan delege pazarı ile Atatürk’ün kurduğu partide genel başkanlık koltuğuna oturacak pozisyona düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma CHP’li Mahmut Tanal ise, “Allah kimseyi, iktidar sofrasında artık tabağı sıyrılmış bir gazeteciliği, tetikçiliğe dönüştürecek kadar düşürmesin” diyerek Şener’e sert sözlerle karşılık verdi.

Tanal’ın açıklamasına yeniden yanıt veren Nedim Şener ise, Mahmut Tanal’ın Bank Asya önündeki ve kapatılan Zaman Gazetesi için ağladığı fotoğraflarını paylaşarak, “Allah kimseyi FETÖ’nün Bank Asya’sına, el konulan medyasına gidip ağlayacak, İstanbul’u soyanların kuyrukçusu olan Mahmut Tanal’ın durumuna düşürmesin” ifadelerini kullandı.