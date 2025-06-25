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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de petrol hamlesi!

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de petrol hamlesi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Libya'da 2 boyutlu sismik araştırma yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladı.

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Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, zapt, İstanbul'da TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mesud Süleyman​​​​​​​ tarafından imzalandı.

Bu kapsamda, TPAO, Libya'da 4 açık deniz blokunda jeolojik ve jeofizik çalışmalar yürütecek. Çalışmalar kapsamında, 10 bin kilometrelik iki boyutlu sismik araştırma yapılacak ve elde edilen veriler en fazla 9 ay içinde işlenecek.

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