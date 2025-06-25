İş Bankası Genel Müdürü Aran: 'Temmuz'da faiz indirimi bekliyorum'

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Temmuz ayında 350 baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı. Bu indirimin enflasyona etkisi olmayacağını düşünüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim yapma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Aran, "Çok zorlu süreçten geçiyoruz. Merkez Bankası'nın da bankaların da işi kolay değil. Hepimizin işi çok zor" dedi.

En önemli konunun mevcut politikaların sonuç vereceğine dair beklentilerin sağlanması olduğunu kaydeden Hakan Aran, "Bu en az karar kadar önemli" ifadelerini kullandı.

TCMB kamuoyuna bu mesajı haziran ayında faizi düşürmeyerek, pas geçerek verdiğini söyleyen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Ben sıkılaşmadan da taviz vermeden Temmuz ayında 350 baz puan indirim bekliyorum" görüşünü paylaştı.

Aran, olası bir faiz indiriminin enflasyonist bir etkisi olmayacağını da aktararak, "Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin yüksek olasılık olduğuna inanıyorum" diye konuştu.