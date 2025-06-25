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2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO liderleri, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti. NATO zirve bildirisinde, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

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Yayımlanan zirve bildirisine göre, 32 ülkenin lideri, kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlılığını yineledi.

Bildiride, "Başta Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi ve süregelen terörizm tehdidi olmak üzere derin güvenlik tehditleri ve zorlukları karşısında birleşen müttefikler, Washington Antlaşmasının 3. maddesi uyarınca bireysel ve kolektif yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere 2035 yılına kadar yıllık GSYH'nin yüzde 5'ini temel savunma gereksinimlerinin yanı sıra savunma ve güvenlikle ilgili harcamalara yatırmayı taahhüt etmekte." ifadesi kullanıldı.

Yüzde 5'lik harcama hedefinin iki temel savunma yatırımını içereceği belirtilen bildiride, müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 3,5'ini "temel savunma gereksinimleri ve NATO "yetenek hedeflerini" karşılamak için ayırma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Bildiride ayrıca, geri kalan yüzde 1,5'lik harcamanın da "kritik altyapıyı korumak, sivil hazırlık ve dayanıklılık sağlamak ile savunma sanayi tabanını güçlendirmek" gibi yatırımlara ayrılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Harcamaların 2029'da gözden geçirileceği kaydedilen bildiride, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik taahhüt yinelenerek müttefiklerin savunma harcamaları hesaplanırken Ukrayna'nın savunmasına yönelik katkıların da denkleme dahil edileceği aktarıldı.

Bildiride, transatlantik savunma sanayi işbirliğini hızla genişletme kararlılığı vurgulanarak, "Aramızdaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız, ortaklıklarımızı savunma sanayi işbirliğini teşvik etmek için kullanacağız." ifadesine yer verildi.

Ayrıca bildiride, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak - Resim: 0

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