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Mardin'de otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü

Mardin'de otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobille beton mikserinin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 42 AJG 336 plakalı otomobil ile beton mikseri, kırsal Boztepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Azad H. olay yerinde hayatını kaybetti; araçlardaki Nurettin S. ile Zahid E. yaralandı.

Mardin'de otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü - Resim: 0

Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nurettin S. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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