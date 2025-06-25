Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay yanıt! Eşi ve kızıyla AK Partili isme teşekkür

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel Youtube kanalında Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektup okundu. Aklının tutuklandığında görüşemediği eşi Hande Altaylı ile kızı Zeynep Altaylı'da kaldığını belirten Fatih Altaylı Silivri'deki ilk gününde onlarla görüştüğünü söyledi. Fatih Altaylı tutuklandıktan sonra arkasından konuşan Cübbeli'ye de yanıt verdi.

Abone ol

21 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videoda kullandığı ifadelerin "Cumhurbaşkanına tehdit" suçu oluşturduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden mektup gönderdi. Youtube hesabından yayınlanan mektubuna Fatih Altaylı eşi Hande Altaylı ve kızı Zeynep Altaylı ile başladı. "Bugün keyfim çok yerinde" diyen Fatih Altaylı eşi ve kızıyla görüştüğünü belirtip şunları yazdı:

-Önceki gün Silivri'deki ilk tam günümde en sevdiklerimle geçirebildim. Onlarla, Hande ve Zeynep ile görüşmeden tutuklandığım için aklım onlardaydı. Sonunda görüştük. Camın arkasından bile olsa konuşmak güzeldi. Hande'nin duruşu, ağlayan avukatıma söylediği cümle şahaneydi. Herkes ona 30 yıldır niye her geçen gün daha fazla aşık olduğumu anlamıştır herhalde. Zeynep de annesi gibi dimdik. Onunla da gurur duyuyorum. Onunla aylardır görüşmediğimiz için dertliydim, üzülüyordum. Dün rahatladım.

Teşekkür ettiği AK Partili

Cezaevinde psikologla görüştüğünü ve kendisi hakkındaki haberleri izlememesi tavsiyesi aldığını belirten Fatih Altaylı, buna rağmen yorumları izlediğini söyledi. Altaylı, hapse atılmasıyla ilgili yorumu sebebiyle AK Partili Mücahit Bilici'ye şöyle teşekkür etti:

-AKP'li Mücahit Birinci ile geçmişte çok fikir tartışmamız olduğu halde, tutuklanmamla ilgili son derece doğru bir hukuki yorumda bulundu. Kendisine beni savunduğu için değil, doğrudan yana olduğu için, hukuka saygı gösterilmesini cesaretle istediği için teşekkür ediyorum.

RTÜK Başkanı: Şaka mısın be adam!

-Bu arada duydum ki tutuklanmamı fırsat bilen RTÜK Başkanı, bizden yine hukuksuz biçimde lisans istemeye başlamış. Türkiye'de bir milyon YouTube yayıncısı varken bu lisansın sadece benden talep ediliyor olması da AKP döneminin adalet anlayışının simgesi gibi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da deyişiyle, "Şaka mısınız be adam?"

Cübbeli en son beni kızı için aradı...

-"Duymadım ama anlattılar. Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Eğer nefesi dediği kadar kuvvetli ise önce kendisine şifa versin. Ölüm korkusu ile hastane hastane geziyor. Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor."