BIST 9.429
DOLAR 39,75
EURO 46,18
ALTIN 4.249,38
HABER /  GÜNCEL

Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay yanıt! Eşi ve kızıyla AK Partili isme teşekkür

Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay yanıt! Eşi ve kızıyla AK Partili isme teşekkür

"Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel Youtube kanalında Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mektup okundu. Aklının tutuklandığında görüşemediği eşi Hande Altaylı ile kızı Zeynep Altaylı'da kaldığını belirten Fatih Altaylı Silivri'deki ilk gününde onlarla görüştüğünü söyledi. Fatih Altaylı tutuklandıktan sonra arkasından konuşan Cübbeli'ye de yanıt verdi.

Abone ol

21 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videoda kullandığı ifadelerin "Cumhurbaşkanına tehdit" suçu oluşturduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden mektup gönderdi. Youtube hesabından yayınlanan mektubuna Fatih Altaylı eşi Hande Altaylı ve kızı Zeynep Altaylı ile başladı. "Bugün keyfim çok yerinde" diyen Fatih Altaylı eşi ve kızıyla görüştüğünü belirtip şunları yazdı:
-Önceki gün Silivri'deki ilk tam günümde en sevdiklerimle geçirebildim. Onlarla, Hande ve Zeynep ile görüşmeden tutuklandığım için aklım onlardaydı. Sonunda görüştük. Camın arkasından bile olsa konuşmak güzeldi. Hande'nin duruşu, ağlayan avukatıma söylediği cümle şahaneydi. Herkes ona 30 yıldır niye her geçen gün daha fazla aşık olduğumu anlamıştır herhalde. Zeynep de annesi gibi dimdik. Onunla da gurur duyuyorum. Onunla aylardır görüşmediğimiz için dertliydim, üzülüyordum. Dün rahatladım.

Teşekkür ettiği AK Partili
Cezaevinde psikologla görüştüğünü ve kendisi hakkındaki haberleri izlememesi tavsiyesi aldığını belirten Fatih Altaylı, buna rağmen yorumları izlediğini söyledi. Altaylı, hapse atılmasıyla ilgili yorumu sebebiyle AK Partili Mücahit Bilici'ye şöyle teşekkür etti:
-AKP'li Mücahit Birinci ile geçmişte çok fikir tartışmamız olduğu halde, tutuklanmamla ilgili son derece doğru bir hukuki yorumda bulundu. Kendisine beni savunduğu için değil, doğrudan yana olduğu için, hukuka saygı gösterilmesini cesaretle istediği için teşekkür ediyorum.

RTÜK Başkanı: Şaka mısın be adam!
-Bu arada duydum ki tutuklanmamı fırsat bilen RTÜK Başkanı, bizden yine hukuksuz biçimde lisans istemeye başlamış. Türkiye'de bir milyon YouTube yayıncısı varken bu lisansın sadece benden talep ediliyor olması da AKP döneminin adalet anlayışının simgesi gibi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da deyişiyle, "Şaka mısınız be adam?"

Cübbeli en son beni kızı için aradı...
-"Duymadım ama anlattılar. Cübbeli son olarak beni aradığında kızı için bir saat için aracılık istemişti. En ünlü ve en pahalı bir İsviçre markasının, pırlanta kaplı bir modeliydi. Piyasa fiyatı çeyrek milyon dolar. Herhalde saati alamadığı için kızmıştır. Eğer nefesi dediği kadar kuvvetli ise önce kendisine şifa versin. Ölüm korkusu ile hastane hastane geziyor. Galiba bedduası tutuyor ama duası kabul olmuyor."

CÜBBELİ NE DEMİŞTİ?

Cübbeli Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:
-"Ne hikmetse, başlarına bela gelecek ve hapse girecek olanlar önce bizim caminin avlusuna işiyorlar. Ondan sonra belayı buluyorlar. Buna misal olarak Ali Kalkancı’yı, Çevik Bir’i, Tuncay Özkan’ı, Ebu Hanzala’yı, Ebu Haris’i, Alparslan Kuytul’u, Fatih Nurullah’ı, Adnan Oktar’ı, Merdan Yanardağ’ı, Hüsnü Mahalli’yi, Barış Pehlivan’ı, Murat Ağırel’i, Muhittin palazoğlu'nu, Ekrem İmamoğlu’nu, Ümit Özdağ'ı, İsmail Saymaz’ı sayabiliriz son halka olarak da Fatih Altaylı bu silsileye eklendi

İlgili Haberler
Fatih Altaylı için 'suyun ısındı' demişti Oktay Saral'dan bir bomba twit daha Fatih Altaylı için eski program konuğu Cübbeli Ahmet'ten olay twit Fatih Altaylı'dan cezaevinden ilk mektup: “Bu da geçer yahu” Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi Fatih Altaylı’nın gözaltına alınma sebebi olan video: Bu millet padişahı boğmuş
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sabri Ugan'ın eşi Suzan Ugan kimdir? Kanser olan Sabri Ugan'dan kötü haberi oğlu verdi
Foto Galeri Sabri Ugan'ın eşi Suzan Ugan kimdir? Kanser olan Sabri Ugan'dan kötü haberi oğlu verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
Gazze'de dünkü çatışmalarda 7 İsrail askeri öldürüldü
Gazze'de dünkü çatışmalarda 7 İsrail askeri öldürüldü
Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu
Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum
Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak
Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak