Sabri Ugan'ın eşi Suzan Ugan kimdir? Kanser olan Sabri Ugan'dan kötü haberi oğlu verdi
Spor spikeri Sabri Ugan kansere yakalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde bir video çekerek kanser hastalığı ile mücadele ettiğini duyuran Sabri Ugan'dan kötü haber var. Oğlu Doruk Ugan sosyal medyadan haberi duyurup babası için dua istedi. Bu haberden hemen sonra da ünlü spor spikerinin entübe edildiği haberi geldi. Peki Sabri Ugan nereli eşi Suzan Ugan ve çocukları kimdir?
Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olan spor spikeri Sabri Ugan kansere yakalandığını geçtiğimiz günlerde bir Youtube videosu çekerek duyurmuştu. Eşi Suzan Ugan ile oğlu Doruk Ugan'dan söz ederken gözleri dolan Sabri Ugan, hayli yıpranmış görünüyordu. Sabri Ugan'ın kanserle mücadelesi sürerken oğlu Doruk Ugan ile hastaneden bugün endişe yaratan haber geldi. Oğlu babası için dua isterken ünlü spor spikerinin entübe edildiği öğrenildi.
Kansere yakalandım
62 yaşındaki Sabri Ugan, 17 Haziran’da kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü çektiği bir video ile açıklamıştı. “Size gecikmiş bir açıklama borcum var” diyen Sabri Ugan, uzun zamandır paylaşım yapmamasının sebebi olarak ciddi sağlık sorunları ile boğuştuğunu söylemişti. Sabri Ugan'ın son durumuna ilişkin açıklama bugün oğlu Doruk Ugan'dan geldi.
Babam yoğun bakımda dua edin
Doruk Ugan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
-Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor.
Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin.
Sizi çok seviyor.
Sabri Ugan entübe edildi
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın yoğun bakımı alındıktan sonra da durumunun giderek kötüleştiği öğrenildi. Gelen son haber Sabri Ugan'ın entübe edildiği yönünde oldu. 62 yaşındaki spikerin entübe edilmesinin nedeni beyin damarlarındaki tıkanıklık olarak açıklandı.