Sabri Ugan'ın eşi Suzan Ugan kimdir? Kanser olan Sabri Ugan'dan kötü haberi oğlu verdi

Babam yoğun bakımda dua edin

Doruk Ugan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor.

Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin.

Sizi çok seviyor.