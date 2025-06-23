BIST 9.130
DOLAR 39,73
EURO 45,81
ALTIN 4.320,05
HABER /  GÜNCEL

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı için lisans başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle uyarıda bulundu. RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi.

Abone ol

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Altaylı'nın tutuklanmasından kısa bir süre sonra RTÜK'ten resmi bir ihtar yayımladı. RTÜK, kanalın internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın yaptığı gerekçesiyle kanal için 72 saat süre verdi.

Yapılan açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi" kapsamında, internetten yayın yapan platformların lisans başvurusu yapması gerektiği vurgulandı. RTÜK, başvuru dilekçesi ve taahhütnamenin yanı sıra üç aylık lisans ücretinin peşin ödenmesi halinde yayınların üç ay daha sürdürülebileceğini belirtti. Ayrıca, lisans işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, ek üç aylık süre için de aynı şartların geçerli olacağı ifade edildi.

RTÜK, Altaylı'nın kanalına gönderdiği ihtarda, gerekli başvuruların yapılmaması veya yayınların 72 saat içinde durdurulmaması halinde, Sulh Ceza Hakimliği'nden içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağını bildirdi. Ayrıca, ilgili kanun maddeleri gereğince başka işlemlerin de uygulanabileceği kaydedildi.

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi - Resim: 0

Açıklamanın sonunda, bu duyurunun RTÜK'ün 27 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda yayımlandığı belirtildi. RTÜK’ün bu adımı, Altaylı’nın tutuklanmasının ardından medya ve yayıncılık alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada
En çok kene olan iller! 5 il hastalık taşıyan kene popülasyonunda ilk sırada
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye yatırıldı
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hastaneye yatırıldı
600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak
600 bin işçi bekliyordu Erdoğan tarih verdi: Görüşmeler başlayacak
Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis’te konuşacak
Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis’te konuşacak
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD duyurdu
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD duyurdu
AK Parti Manisa eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
AK Parti Manisa eski milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu
Mehmet Metiner ayrılık kararını böyle duyurdu: Herkes kendi yoluna...
Mehmet Metiner ayrılık kararını böyle duyurdu: Herkes kendi yoluna...
Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti
Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grubu'nu ziyaret etti
Gülizar iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Gülizar iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Bu sene çok fazla her gün bir ölüm haberi var! Milli sporcunun annesi keneden öldü
Bu sene çok fazla her gün bir ölüm haberi var! Milli sporcunun annesi keneden öldü
Hapse giren Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! Youtube kanalı için ihtar çekildi
Hapse giren Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! Youtube kanalı için ihtar çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırı kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırı kabul edilemez