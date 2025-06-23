Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı kapanıyor mu? RTÜK 72 saat süre verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalı için lisans başvurusunda bulunulmadığı gerekçesiyle uyarıda bulundu. RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Altaylı'nın tutuklanmasından kısa bir süre sonra RTÜK'ten resmi bir ihtar yayımladı. RTÜK, kanalın internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın yaptığı gerekçesiyle kanal için 72 saat süre verdi.

Yapılan açıklamada, "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesi" kapsamında, internetten yayın yapan platformların lisans başvurusu yapması gerektiği vurgulandı. RTÜK, başvuru dilekçesi ve taahhütnamenin yanı sıra üç aylık lisans ücretinin peşin ödenmesi halinde yayınların üç ay daha sürdürülebileceğini belirtti. Ayrıca, lisans işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, ek üç aylık süre için de aynı şartların geçerli olacağı ifade edildi.

RTÜK, Altaylı'nın kanalına gönderdiği ihtarda, gerekli başvuruların yapılmaması veya yayınların 72 saat içinde durdurulmaması halinde, Sulh Ceza Hakimliği'nden içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağını bildirdi. Ayrıca, ilgili kanun maddeleri gereğince başka işlemlerin de uygulanabileceği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, bu duyurunun RTÜK'ün 27 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda yayımlandığı belirtildi. RTÜK’ün bu adımı, Altaylı’nın tutuklanmasının ardından medya ve yayıncılık alanında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini gösteriyor.