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Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis’te konuşacak

Devlet Bahçeli aylar sonra Meclis’te konuşacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, yarın saat 10:45’te Meclis Grup Toplantısı’nda konuşacak. Bahçeli 28 Ocak’tan bu yana grupta konuşmamıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun bir aranın ardından partisinin Meclis grubuyla yeniden bir araya geliyor. MHP’den yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak’tan bu yana sağlık sorunları nedeniyle ertelenen grup toplantısı, yarın saat 10.45’te gerçekleştirilecek.

Yaklaşık beş aydır grup toplantılarına katılmayan Bahçeli, 27 Mayıs’ta Meclis’te yaptığı kısa açıklamada, “Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah” demişti. Ancak bu vaadine rağmen geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıya katılmamıştı. Yarınki toplantıda Bahçeli’nin kürsüye çıkması ve önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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