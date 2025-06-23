Suriye'deki ABD askeri üssüne havan saldırısı

Orta Doğu'da tansiyonu arttırmaya devam ediyor. ABD'nin Suriye'ye bağlı Haseke bölgesinde bulunan bir askeri üssü havan saldırısı ile hedef alındı.Abone ol
Suriye'nin Haseke bölgesinde bulunan bir ABD askeri üssü havan saldırısıyla hedef alındı. İran merkezli Mehr haber ajansının haberine göre, Bilgi sahibi kaynaklar Suriye'deki bir ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Kaynaklar, Suriye'nin Haseke ilinin batısındaki bir bölgedeki ABD askeri üssünün hedef alındığını belirtti.
Güvenlik önlemleri arttırıldı
Söz konusu kaynaklar, saldırının ardından üssün ana girişinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.
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