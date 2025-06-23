Türklere vizesiz Avrupa için AB'den dikkat çekici çıkış: "Bu utanç verici"

Avrupa Birliği'nden vize serbestisine ilişkin önemli bir açıklama geldi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hans Ossowski, Türklerden vize istenmesinin utanç verici olduğunu söyledi.

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Avrupa Birliği'nden vize serbestisiyle ilgili özeleştiri geldi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Hans Ossowski, Türklerden vize istenmesinin kabul edilemez ve utanç verici olduğunu söyledi.

Ossowski, uyuşturucu sorunu olan Kolombiya'nın AB ile sıkıntılı ilişkileri olan Gürcistan'ın, Venezuela vatandaşlarının bile AB'ye vizesiz seyahat ettiklerini belirtti.

Brüksel'de Türk gazetecilerle buluşan Büyükelçi Ossowski, "Türkiye'de ise insanlar aylarca, bazen bir yıl vize randevusu bulmak için bekliyor." dedi.

"Vize serbestisi sürecini yeniden başlatmalıyız." diyen Ossowski, "Türk hükümetine dürüst bir teklif getirdik." dedi.

Ossowski, "Türkiye 74 kriterden 66'sını yerine getirdi. Kalan altı kriter üzerinde çalışalım." ifadesini kullandı.