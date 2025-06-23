Netanyahu’dan Ağlama Duvarı’nda Trump’a dua

Litresi 55 liraya çıkan motorine teselli indirimi geldi! Benzinin litresi ne kadar?

Herkesin aklında o soru: Nükleer sızıntı Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim cevapladı

Fatih Altaylı için böyle söyledi: Hiç de matah bir adam değildir, gazetecidir bile diyemem...