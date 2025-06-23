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Netanyahu’dan Ağlama Duvarı’nda Trump’a dua

Netanyahu’dan Ağlama Duvarı’nda Trump’a dua

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Kudüs’teki Ağlama Duvarı’nı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

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ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’teki kutsal mekânlardan biri olan Ağlama Duvarı’na gitti.

Ziyaret anlarına ilişkin görüntüler sosyal medya hesabından paylaşılan Netanyahu’nun, geleneksel dua şalı “Talit” ile Ağlama Duvarı önünde dua ettiği görüldü. Netanyahu’nun duanın ardından duvara, “Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor” ifadelerinin yazılı olduğu bir not bıraktığı belirtildi.

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