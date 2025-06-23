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Fatih Altaylı için böyle söyledi: Hiç de matah bir adam değildir, gazetecidir bile diyemem...

Gazeteci Lûbe Ayar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zamanında kendisini istifaya zorladığını iddia ettiği Fatih Altaylı için "Hiç de matah bir adam değildir.. Gazetecidir bile diyemem.." dedi.

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 YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fatih Altaylı,  tutuklandı.

Gazeteci Lûbe Ayar, Altaylı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Bence Fatih Altaylı hiç de matah bir adam değildir.. Gazetecidir bile diyemem.." ifadelerini kullanan Ayar paylaşımında şunları kaydetti:

"Bir MİT’çinin isteği üzerine bana aylarca baskı yaptı, istifaya zorladı. Fenerbahçe Başkanı, cemaatçiler tarafından tutuklandığında genel yayın yönetmeni olduğu Habertürk’te Aziz Yıldırım’ın sabıka fotoğrafını manşetten yayınladı. Ve sırf Aziz Başkan’ı destekliyorum diye hiç utanmadan köşe yazısında bana rezilce bir iftira attı. Adı her geçtiğinde ben bunları hatırlıyorum işte..

Yine de..

Altaylı’nın abuk sabuk bir gerekçeyle mahkum edilmesine üzüldüm. Tez vakitte kızına, eşine ve sevdiklerine kavuşmasını diliyorum."

Fatih Altaylı için böyle söyledi: Hiç de matah bir adam değildir, gazetecidir bile diyemem... - Resim: 0

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