Sinan Burhan'dan Fatih Altaylı yorumu: Hakaret ettiği, küfrettiği çok olmuştur

Gazeteci Sinan Burhan, Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu. Burhan, "Altaylı, ‘30 yıllık meslek hayatımda kimseyi tehdit etmedim’ diyor ama hakaret ettiği, küfrettiği çok olmuştur. " dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Altaylı emniyetteki ifadesinde "ne tehdit ne de hakaret maksadım vardır. " dedi. Gazeteci Sinan Burhan, "hakaret ettiği, küfrettiği çok olmuştur." dedi ve gazeteci olarak Altaylı'nın tutuklanmasını doğru bulmadığını söyledi. Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Fatih Altaylı, ‘30 yıllık meslek hayatımda kimseyi tehdit etmedim’ diyor ama hakaret ettiği, küfrettiği çok olmuştur. Beni de kapsayan bir gruba ‘ayak takımı’ diyerek kendini ayrıcalıklı, dokunulmaz bir yere koymuştur. Bu üslup onun seviyesini gösterir. Ancak bir gazeteci olarak tutuklanmasını doğru bulmam. Onunla fikirlerimizi seviyeli bir platformda tartışmayı tercih ederim."