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Deniz Zeyrek'in acı günü! Babası Zeki Zeyrek hayatını kaybetti.

Deniz Zeyrek'in acı günü! Babası Zeki Zeyrek hayatını kaybetti.

Gazeteci Deniz Zeyrek'in babası Zeki Zeyrek hayatını kaybetti. Zeyrek'in cenazesi 22 Haziran 2025 Pazar günü Karşıyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Nefes gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in babası Zeki Zeyrek hayatını kaybetti. Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden, 35 yıl boyunca öğretmenlik yapan Zeyrek’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Zeki Zeyrek’in cenazesi, 22 Haziran 2025 Pazar günü Karşıyaka Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Zeki Zeyrek kimdir?

Zeki Zeyrek, uzun yıllar boyunca özellikle ücra Anadolu köylerinde görev yaparak zorlu koşullarda eğitim vermiş bir öğretmendir. Gazeteci Deniz Zeyrek, 2020’de Babalar Günü’nde sosyal medya hesabından babasına yazdığı duygusal mesajda, bir öğretmen çocuğu olmanın gururunu ve babasının öğrencilerle paylaştığı sevgiyi şu sözlerle anlatmıştı:

“Bilmediğiniz, tanımadığınız ama sadece size yönelmesini beklediğiniz sevgiyi ve ilgiyi paylaştığınız yüzlerce binlerce kardeşinizin olmasıdır. Ücra Anadolu köylerinde soğukla, çamurla, yoksullukla mücadele ederken anımsıyorum babamı… Bir Kürt köyünde 11 yaşında okula ilk adımını atan çocuğa Türkçe öğretirken ya da bir ilköğretim müfettişini öğrencilerine haksızlık yaptığı için sınıfından kovarken…”

Deniz Zeyrek kimdir?

Deniz Zeyrek, 10 Ekim 1972 yılında Susuz, Kars'da doğdu. Türk gazeteci, köşe yazarı. Deniz Zeyrek, Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Kars'ta tamamladıktan sonra önce Gazi Üniversitesi'nde Kimya daha sonra ODTÜ'de Biyoloji okudu. Gazetecilik yaşamına 1994 yılında Evrensel'de başlamış, ardından 1996 yılında Radikal'de haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği görevlerinde bulunmuştur.

Yaptığı iki haberden dolayı 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görülmüştür. Radikal kapatıldıktan sonra 2013'te Hürriyet gazetesine geçerek Ankara temsilciliği yapan Zeyrek, 2018 yılında Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te yayınlanan Parametre programındaki görevine, iki hafta sonra da Hürriyet'teki köşesine son verilmiştir. 2018 yılında Sözcü gazetesine geçmiş olup yazılarına burada devam etti.

Aralık 2024'ten beri de Nefes gazetesinde Ankara Temsilciliği ve köşe yazarlığı yapmaktadır.

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