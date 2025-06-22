BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumları bugün gerçekleştiriliyor. Saat 10.15’te başlayacak AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Üçüncü oturum olan ve 215 bin 448 adayın başvurduğu YDT ise saat 15.45’te başlayacak. AYT için saat 10.00’dan, YDT için ise 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT’de adaylara 160 soru için 180 dakika, YDT’de ise 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 22 Temmuz’da duyurulacak.

Abone ol

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), sınava girecekleri okullara gelen adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren sınav binalarının önünde bir araya gelen yüz binlerce aday, üniversite hedefleri için yoğun çaba sarf etti.

AYT için saat 10.00’dan, YDT için ise 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT’de adaylara 160 soru için 180 dakika, YDT’de ise 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 22 Temmuz’da duyurulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
Husiler: ABD İran'a saldırırsa Kızıldeniz'deki gemilerini hedef alırız
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde radyasyon sızıntısı var mı?
ABD’nin vurduğu nükleer tesislerde radyasyon sızıntısı var mı?
Erdoğan'ın savaşı bitirme planı Hamaney'den mi döndü?
Erdoğan'ın savaşı bitirme planı Hamaney'den mi döndü?
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşanıyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! Yılbaşından itibaren havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Yılbaşından itibaren havadan denetimlerde 85 bin 842 sürücüye işlem yapıldı
Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte
İran'dan ABD'ye çok sert yanıt! Siz başlattınız biz bitireceğiz: Siviller de hedefte
Havuz keyfiniz zehir olmasın! Hijyen yoksa hastalık var
Havuz keyfiniz zehir olmasın! Hijyen yoksa hastalık var
İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor
İsrail'de alarmlar devreye girdi! 'Sığınaklardan ayrılmayın' çağrısı yapılıyor
Öykü Serter'den Nihal Candan'a veda
Öykü Serter'den Nihal Candan'a veda
İstanbul'da gösteri yürüyüşü ve toplantı yasağı!
İstanbul'da gösteri yürüyüşü ve toplantı yasağı!
ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür
ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Trump'a teşekkür