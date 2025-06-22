YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

YKS’nin ikinci ve üçüncü oturumları bugün gerçekleştiriliyor. Saat 10.15’te başlayacak AYT’ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Üçüncü oturum olan ve 215 bin 448 adayın başvurduğu YDT ise saat 15.45’te başlayacak. AYT için saat 10.00’dan, YDT için ise 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT’de adaylara 160 soru için 180 dakika, YDT’de ise 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 22 Temmuz’da duyurulacak.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT), sınava girecekleri okullara gelen adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren sınav binalarının önünde bir araya gelen yüz binlerce aday, üniversite hedefleri için yoğun çaba sarf etti.

AYT için saat 10.00’dan, YDT için ise 15.30’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT’de adaylara 160 soru için 180 dakika, YDT’de ise 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 22 Temmuz’da duyurulacak.