Erdoğan'ın savaşı bitirme planı Hamaney'den mi döndü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump’ı arayarak İranlı yetkililer arasında İstanbul'da görüşme önerdiği, Trump'ın bunu kabul ettiği ancak İran dini lideri Hamaney'in onayının alınamadığı iddia edildi.

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İsrail ile İran arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken ABD Başkanı Donald Trump’ın nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios’un üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta İstanbul’da ABD’li ve İranlı yetkililer arasında bir diplomatik toplantı düzenlemek amacıyla yoğun bir diplomasisi yürüttü.

Erdoğan Trump'ı aradı

Kaynaklara göre, Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 Zirvesi sırasında Trump’ı arayarak, ertesi gün İstanbul’da taraflar arasında bir toplantı düzenlenmesini teklif etti. Bu teklife sıcak bakan Trump, bir anlaşma şansı doğarsa Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u Türkiye’ye gönderebileceğini ve hatta bizzat kendisinin de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

"Hamaney'in onayı alınamadı"

Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu öneriyi Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’ye iletti. Ancak iki ABD'li yetkilinin aktardığına göre, İranlı yetkililer Hamaney'in onayını almak için kendisine ulaşmaya çalıştı fakat suikast korkusu nedeniyle saklanan Hamaney’e ulaşılamadı. İranlılar, Türk yetkililere Hamaney’in onayının alınamadığını bildirdi ve böylece görüşme girişimi resmen iptal edildi.

İran medyası ise haberi, "Trump, Erdoğan’a; Yardımcısı J.D. Vance’ın ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un ve hatta bizzat kendisinin İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere Türkiye’ye gelmeye hazır olduğunu bildirdi" ifadeleriyle aktardı.