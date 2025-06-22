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Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Erbakan net konuştu! Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ile bir araya gelme konusunda net konuştu. 'Denenmiş bir şey daha denenmez' sözleriyle açıklamasına başlayan Erbakan, "Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum." ifadelerinde bulundu.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı Binası açılışına katıldı. Açılışta önemli değerlendirmelerde bulunan Erbakan, Cumhur İttifakı ile yeniden bir araya gelip gelmeyeceği hakkında önemli ifadelerde bulundu.

'Denenmiş bir kez daha denenmez'

Açılış töreninde konuşan Erbakan, "Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 'Denenmiş bir kez daha denenmez' diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içeresinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim. İktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin olması söz konusu olabilir. Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir" dedi.

Erbakan daha sonra fındığın fiyatına da değinerek şunu kaydetti:

"Çiftçinin toplam borcu AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine gelmiş seviyede. Ordu'da, Giresun'da fındık konusu gündemde. Piyasada 170-180 liraya satılabilen fındık birdenbire Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 150 liradan fındık satışına başlamasıyla üreticilerin sıkıntıya girmesi söz konusu olmuştur. Bugün Yeniden Refah Partisi iktidarda olsa, bu fındığı 300 liradan üreticiden alacak. Rahmetli Erbakan hocamız 80 cent olan fındık alım fiyatını 3,2 dolara çıkartarak 4 misli artırmıştı. Bugün devletin yapması gereken üreticinin fındığını 300 liradan satın almaktır. Böyle bir durum olmadığı için çiftçimizde, üreticimiz de perişan haldedir"

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