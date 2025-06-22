Öykü Serter'den Nihal Candan'a veda

Sunucu Öykü Serter, "İşte Benim Stilim"de birlikte çalıştığı Nihal Candan'ın vefatı üzerine bir mesaj paylaştı: "Pırıl pırıl bir kalpti... Ben de en çok seni özleyeceğim."

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Ünlü sunucu Öykü Serter, hayatını kaybeden Nihal Candan için sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı. İkili, Candan'ın yarışmacı olduğu dönemde "İşte Benim Stilim" programında tanışmış ve yakın bir bağ kurmuştu.

Öykü Serter, Instagram hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatlarımız kesiştiğinde çok sevdiklerimdendi Nihal...

Öyle parlak, öyle ışıklı... pırıl pırıl bir kalp..

Gördüğümüz ağız dolusu tebessümüyle gül yüzü, zeka fışkıran çakmak çakmak gözleriyle hayat dolu bir kız çocuğuydu belki ama aslında sevdiklerinin her yükünü de sırtlanan küçük dev bir kadındı o...

Keşke elimden bir şey gelebilseydi.

Takdir Yüce Yaradanın, varsa günahlarını affetsin. Rabbim, mekanını cennet eylesin, yattığı yer incitmesin.

Artık huzurla dinlen, nur içinde yat güzel melek... Ben de 'en çok seni özleyeceğim'. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim."