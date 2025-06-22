ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurdu! Trump: "Tam kapasiteli bir bomba attık"

İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa resmen dahil oldu. ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Trump: "Bu ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an" ifadelerini kullandı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık." ifadelerini kullanarak, bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını duyurdu.

"Tam kapasiteli bir bomba attık"

Trump, "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerine yer verdi.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğuna işaret eden Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti.

Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "ŞİMDİ BARIŞ ZAMANI." ifadeleriyle tamamladı.

Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, Beyaz Saray’dan halka sesleneceğini duyurdu.

B-2 ağır bombardıman uçakları

“ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.

Amerikan Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliden aldığı bilgiye göre, saldırıda B-2 ağır bombardıman uçakları kullanıldı.​​​​​​​

İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattı

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

İranlı yetkili: Fordo'da nükleer sızıntı yok

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.