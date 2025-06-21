Kulüpler Dünya Kupası'nda gol yağmuru

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns'ı 4-3 mağlup etti.Abone ol
ABD'nin Ohio eyaletindeki TQL Stadı'nda oynanan F Grubu maçında Borussia Dortmund ile Mamelodi Sundowns karşılaştı.
Güney Afrika ekibi, 11. dakikada Lucas Ribeiro'nun golüyle 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund, 16. dakikada Nmecha, 34. dakikada Guirassy ve 45. dakikada Jobe Bellingham'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamlandı.
Jude Bellingham'ın kardeşi 19 yaşındaki futbolcu Jobe Bellingham, Borussia Dortmund formasıyla ilk golünü Mamelodi Sundowns'a attı.
Alman ekibi, 59. dakikada Mudau'nun kendi kalesine golüyle 4-1 öne geçerken Güney Afrika ekibi, 62. dakikada Rayners'in golüyle farkı tekrar ikiye indirdi.
Mamelodi Sundowns, 90. dakikada Mothiba'nın golüyle farkı bire indirse de maçta başka gol olmayınca Borussia Dortmund, karşılaşmayı 4-3 kazandı.