Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş seriye tutundu

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 98-77 mağlup ederek geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.Abone ol
Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı.
Rakibini 98-77'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Mathews oldu.Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 4. müsabaka 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ 98: - FENERBAHÇE: 77
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş: Mathews 25, Needham 4, Berk İbrahim Uğurlu 7, Sleva 6, Terry 4, Yiğit Arslan 22, Allman 7, Morgan 7, Plavsic 16, Kerem Kuthan Konan, Ata Özbek, Yağız Aksu
Fenerbahçe: McCollum 7, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 13, Hayes-Davis 2, Birch 7, Hall 14, Melli 3, Melih Mahmutoğlu 6, Baldwin 14, Metecan Birsen 8, Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic