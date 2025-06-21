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Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş seriye tutundu

Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş seriye tutundu

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 98-77 mağlup ederek geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.

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Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırladı.

Rakibini 98-77'lik skorla mağlup eden Beşiktaş, geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Mathews oldu.Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 4. müsabaka 23 Haziran Pazartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ 98: - FENERBAHÇE: 77

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş: Mathews 25, Needham 4, Berk İbrahim Uğurlu 7, Sleva 6, Terry 4, Yiğit Arslan 22, Allman 7, Morgan 7, Plavsic 16, Kerem Kuthan Konan, Ata Özbek, Yağız Aksu

Fenerbahçe: McCollum 7, Emre Ekşioğlu 3, Guduric 13, Hayes-Davis 2, Birch 7, Hall 14, Melli 3, Melih Mahmutoğlu 6, Baldwin 14, Metecan Birsen 8, Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic

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