ABD'nin B-2 hayalet bombardıman savaş uçakları havalandı! İran'a mı saldıracaklar?

ABD'nin B-2 hayalet bombardıman savaş uçaklarının ağır yükle havalandığı ve Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğu bildirildi.

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İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları devam ederken iki ülke arasındaki çatışmalara henüz müdahil olmayan ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarının ağır yükle havalandığı bildirildi.

ABD'NİN B-2 HAYALET BOMBARDIMAN UÇAKLARI HAVALANDI

ABD medyasındaki haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli bombardıman filosuna ait B-2 hayalet bombardıman uçaklarının Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda bulunan ABD üssüne doğru hareket halinde olduğu daha sonra da Diego Garcia Adası'na transfer edileceği iddia edildi.

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

AĞIR YÜK TAŞIDIKLARI İÇİN HAVADA YAKIT İKMALİ YAPTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Fox News'te yer alan son dakika haberinde ise konuyla ilgili olarak "Bombardıman uçaklarının Missouri'den havalandıktan sonra yakıt ikmali yaptığı, bu da ağır yük taşımaları nedeniyle yakıt depolarının tam dolu olmadan fırlatıldıkları anlamına geliyor; bu yüklerin sığınak delici bombalar olabileceği düşünülüyor." ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAKİ FORDO NÜKLEER TESİSİ'Nİ BOMBALAYACAĞI İDDİASI

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Daha önce ABD'nin, Yemen'de İran'ın desteklediği Husi hedeflerine yönelik operasyonlarını aynı adadan düzenlediği biliniyor ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir bombardımanda da aynı üssün kullanılabileceği öngörülüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da erken saatlerde İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'ın karşılık vermesi üzerine Orta Doğu'da gergin bir süreç yaşanırken, ABD'nin bu savaşa dahil olup olmayacağı ülke medyasında tartışılıyor.