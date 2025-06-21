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Güney Kore'yi yenen Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı

Güney Kore'yi yenen Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı

Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı ve namağlup ünvanını devam ettirdi.

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2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.

Filenin Sultanları namağlup ünvanını sürdürdü, Güney Kore ise 6. yenilgisini yaşadı.

MİLLİLER ZORLANMADI

İlk setin tamamında Türkiye, oyuna ağırlığını koydu ve seti 11-25 tamamlayarak 1-0 öne geçti.

Ay-Yıldızlılar, Berka Buse Özden'in performansının etkili olduğu ikinci bölümde rakibine 25-13 üstünlük kurarak durumu 2-0'a getirdi.

Güney Kore'nin etkili savunmasına rağmen Türkiye, üçüncü sette de baskın oyununu sürdürdü ve 25-17'lik skorla seti önde bitirerek maçı 3-0 kazandı.

Milliler, İstanbul etabındaki 4. ve son müsabakasında pazar günü saat 19.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

GÜNEY KORE: 0 - TÜRKİYE: 3

Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Wael Kandil (Mısır)

Güney Kore: Jua, Sarang, Juah, Sebeen, Jiyun, Yunju (Sujin, Daeun, Dahyeon)

Türkiye: Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Vargas, Saliha Şahin, Deniz Uyanık (Simge Aköz, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt)

Setler: 11-25, 13-25, 17-25

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