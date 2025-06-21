İsrail itiraf etti! Demir Kubbe'nin etkisi yüzde 90'dan 65'e düştü

İsrailli bir istihbarat yetkilisi, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin İran'ın son 24 saatteki balistik füze saldırılarına karşı başarı oranının sadece yüzde 65 olduğunu açıkladı.

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İran, savaşın 9. gününde İsrail’deki birçok stratejik hedefi vurdu. Bunda İran’ın daha gelişmiş füze kullanmaya başlaması ve Demir Kubbe’nin çökmesi etkili oldu.

DEMİR KUBBE'NİN ETKİSİ DÜŞTÜ

İran’ın son 24 saat içinde gerçekleştirdiği füze saldırılarında, İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin etkinliği dikkat çekici şekilde düştü.

YÜZDE 90'DAN 65'E GERİLEDİ

NBC News’e konuşan üst düzey bir eski İsrail istihbarat yetkilisine göre, sistem, füzelerin yalnızca yüzde 65’ini engelleyebildi.

Bu oran bir önceki gün yüzde 90’dı.

YENİ NESİL FÜZELER ETKİLİ

Yetkili, İran’ın kullandığı yeni nesil füzelerin hem daha hızlı olduğunu hem de gelişmiş yönlendirme sistemleriyle hedeflere daha isabetli ulaştığını belirtti.

"STRATEJİK SABIR DOKTRİNİ"

Aynı kaynak, İran’ın elinde hâlâ geniş bir füze stoku bulunduğunu ve Tahran’ın "stratejik sabır" doktriniyle hareket ettiğini aktardı.

Saldırıların bu denli isabetli olmasının, İran’ın artık nicelik yerine nitelikli, yüksek hassasiyetli füzelere yöneldiğini gösterdiğini de doğruladı.

ERKEN UYARI SÜRESİ 6-7 DAKİKAYA KADAR DÜŞTÜ

İsrailli yetkili, İran'ın kullandığı füzelerin hızına dikkat çekerek, "Düne kadar, füzeler düşmeden 10 ila 11 dakika önceden erken uyarılar alıyorduk ancak bu sabah bu sayı 6 ila 7 dakika arasına düştü." dedi.

Yetkili, "Daha da önemlisi İranlılar, bugün Beerşaba'daki hastanede olduğu gibi, saldırının son aşaması için çok hassas olmalarını sağlayan ve tam olarak istedikleri hedeflere saldırmalarına yardımcı olan bir navigasyon sistemine sahipler." ifadelerini kullandı.