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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakanı Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabulünde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaması için çalışmaların artarak süreceğini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya böyle bir imkan tanınmaması gerektiğini belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan Al Sani'yi kabul etti.

Kabulde, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, bölge ülkelerinin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, Suriye ve Irak'ın bu çatışmalardan uzak durmasının önemli olduğunu, tansiyonun düşürülmesi ve diplomasi için alan açılmasının gerektiğini ifade etti.

İsrail'in durdurulması ve nükleer anlaşmazlığın çözümü için müzakerelere dönülmesinin önemli olduğunu, bu hedeflere ulaşmak amacıyla özellikle bölge ülkelerinin gayretlerini sürdürmesinin fayda sağlayacağını belirten Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze'deki soykırımdan uzaklaştırmaması için çalışmaların artarak süreceğini, zalim Netanyahu'ya böyle bir imkan tanınmaması gerektiğini bildirdi.

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