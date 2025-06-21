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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat imha edildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK ait olduğu tespit edilen mağarada ele geçirilen çok sayıda mühimmatın imha edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'ya ait bir mağarayı tespit ettiği belirtildi.

Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği ifade edildi.

Mağarada, AT-4 tanksavar silahı, 2 bombaatar, RPG-7 roketatar ve 28 mühimmatı, doçka makineli tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği, 9 AK-47 piyade tüfeği ve 126 şarjörü, zagros keskin nişancı tüfeği, 2 tane 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 15 keskin nişancı şarjörü, 7 dürbün, 37 sevk fişeği, 2 bin 950 7,62 mm mühimmat, 2 bin 500 5,56 mm mühimmat, 6 el bombası tapası, 101 el bombası, 23 sis bombası, 22 bombaatar mühimmat, 10 göz yaşartıcı, 1500 tahrip kapsülü, 26 telsiz, 7 kilo ANFO, 3 antitank mayını, 4 antipersonel mayını, EYP, 200 metre infilaklı fitil, bir kilogram C4, 3 basma düzenek ve 200 elektrikli fünye ele geçirildi.

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