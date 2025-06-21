Inter'ın hocası Cristian Chivu'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray'a transferi gündemde olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili Gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. Kendini hazır hale getirip en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor."

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Inter'de Simone Inzaghi'nin ayrılığının takımın başına geçen Cristian Chivu, Urawa Red Diamonds maçı öncesinde DAZN'ın sorularını yanıtladı. Chivu, Galatasaray'a transferi gündemde olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili iddialara açıklık getirdi.

Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruya Chivu, "O, bu takımın liderlerinden biri ve bu belli oluyor. Sahada olmasa bile işini yapma biçimi, takımdaki tutumu beni mutlu ediyor. Onu her zaman takıma dahil olmuş bir şekilde görüyorum. Sakatlığı konusunda biraz endişeli. Elinden gelenin en iyisini yaparak iyileşmeye çalışıyor." yanıtını verdi.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Transfer içinse Chivu şunları söyledi, "Transfer söylentilerine gelince kendisiyle konuşacak vaktim olmadı ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla takıma ve turnuvaya odaklanmış durumda. Kendini hazır hale getirip en kısa sürede sahaya dönmek için iyileşmeye çalışıyor."