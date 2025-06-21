BIST 9.203
DOLAR 39,67
EURO 45,78
ALTIN 4.297,26
HABER /  EKONOMİ

TESK Başkanı Palandöken'den, araç muayenesi ödemesiyle ilgili önemli çağrı

TESK Başkanı Palandöken'den, araç muayenesi ödemesiyle ilgili önemli çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayenelerinde kredi kartıyla ödemelerden alınan komisyonun haksız olduğunu, iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Abone ol

Palandöken, yazılı açıklamasında, nisan itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 32 milyona yaklaştığına ve 10 milyondan fazlasını ticari araçların oluşturduğuna dikkati çekti.

Ulaşım sektöründeki taksi, kamyon ve otobüs gibi ticari araçları ilk bir yıldan sonra her sene muayene ettirme yükümlülüğünün bulunduğunu belirten Palandöken, her yıl daha da yükselen araç muayenesi ücretlerinin hem ulaştırma sektöründeki esnafı hem de araç muayenesi gelen vatandaşları zorladığını ifade etti.

Araç muayene ücretlerinin her yıl yeniden değerleme oranına göre artış gösterdiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Araç muayenesini bir gün geç yaptırınca hemen tüm araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlarımız, ödemelerini kredi kartıyla yaptıklarında ortalama 150-200 lira komisyon farkı kesiliyor. Farkın vatandaştan tahsil edilmesi, adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor. Ayrıca bu ek ücretin muayene randevusu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi doğru değil. Bugün bir bakkaldan ekmek, beyaz eşyacıdan buzdolabı veya konfeksiyondan elbise alındığı zaman kimse komisyon ödemiyor çünkü kredi kartı kalkarsa ticari hayat biter.

Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli. Alınan ek ücretler iade edilmeli ve denetimler artırılmalı."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li senatörden Netanyahu'ya tepki: Gazze'de yaptıkların gözden kaçmıyor
ABD'li senatörden Netanyahu'ya tepki: Gazze'de yaptıkların gözden kaçmıyor
250'den fazla şubesi olan döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti
250'den fazla şubesi olan döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti
Havacılıkta uçuş öncesi Yer Destek Güç Ünitesi millileştirildi
Havacılıkta uçuş öncesi Yer Destek Güç Ünitesi millileştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi felakete sürüklüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi felakete sürüklüyor
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 452 bin konut ve iş yeri teslim edilecek
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 452 bin konut ve iş yeri teslim edilecek
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den kiracılar için kira bedeli açıklaması
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'den kiracılar için kira bedeli açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı
CHP kulislerinde konuşuluyor yedek partinin ismi belli
CHP kulislerinde konuşuluyor yedek partinin ismi belli
Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı
Akaryakıtta zam fırtınası! Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geldi: 1 depo doldurmanın bedeli 500 TL arttı
Çin'den İsrail'e çağrı: En kısa sürede ateşi kesmeli
Çin'den İsrail'e çağrı: En kısa sürede ateşi kesmeli
Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi
Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi