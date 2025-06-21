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250'den fazla şubesi olan döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti

250'den fazla şubesi olan döner zinciri Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti

Türkiye genelinde 250'den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner konkordato ilan etti. Mahkeme, döner zincirine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

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Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu.

Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Ayrıca şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi. Şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı.

Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Konkordato nedir?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

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