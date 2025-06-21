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YKS'nin ilk oturumu TYT başladı! 6 ilçede ilk kez uygulanıyor

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı! 6 ilçede ilk kez uygulanıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Türkiye'deki 81 il ile Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bu yıl 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda uygulanıyor

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2025-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan, 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu TYT, bu yıl 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda düzenleniyor.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Türkiye genelindeki 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 250 sınav merkezinde düzenlenen TYT'de, 333 bin 836 kişi görev alıyor.

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı! 6 ilçede ilk kez uygulanıyor - Resim: 0

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

TYT'ye, ihtiyaca göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonları için 12 bin 607 engelli aday başvurdu.

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı! 6 ilçede ilk kez uygulanıyor - Resim: 1

6 ilçede ilk kez YKS uygulanıyor

Hakkari'nin Şemdinli, Hatay'ın Hassa, Kocaeli'nin Dilovası, Kütahya'nın Gediz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştiriliyor.

Diğer yandan, 12 bin 94 şehit ve gazi yakını ile gaziler sınav ücretinden muaf tutuldu.

YKS'nin ilk oturumu TYT başladı! 6 ilçede ilk kez uygulanıyor - Resim: 2

Veliler çocuklarını yalnız bırakmadı

TYT oturumuna girecek çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen bazı veliler de sabah saatlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi önüne geldi.

Fakültenin girişinde çocuklarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu.

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