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YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi

Edirne'de yaşayan, 2 üniversite mezunu "filozof hurdacı" 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek ve bilgilerini test etmek için bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi.

YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi - Resim: 1

Emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak evini geçindiren Kılıç, Trakya ve Anadolu üniversitelerinin Tarih bölümünden mezun oldu, önceki yıl ise Arkeoloji bölümünü kazandı.

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YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi - Resim: 2

Arkeoloji bölümüne çeşitli nedenlerden dolayı devam edemeyen Kılıç, okuma azmini bu yıl da sürdürdü.

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YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi - Resim: 3

Gençlere örnek olmak için bir kez daha sınavda ter döken Kılıç, bastonundan güç alarak geldiği Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde YKS'ye girdi.

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YKS'nin 81 yaşındaki "en yaşlı" adayı bu yıl 8. kez üniversite sınavına girdi - Resim: 4

Sınava girmeden önce kendisiyle sohbet eden gençlerle tecrübelerini paylaşan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, YKS'ye giren en yaşlı adayın kendisinin olduğunu ve 8. kez üniversite sınavında ter dökeceğini söyledi.

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