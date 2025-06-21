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Fatih Erbakan'dan İsrail açıklaması: Artık kınamanın zamanı geçmiştir

Fatih Erbakan'dan İsrail açıklaması: Artık kınamanın zamanı geçmiştir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İran'a yapılan bu alçak siyonist tecavüz karşısında artık konuşmanın zamanı geçmiştir. Artık kınamanın zamanı geçmiştir" dedi.

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Erbakan, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen partisinin 3. Olağan İl Kongresinde, Yeniden Refah Partisi'nin, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla siyaset yapanların adresi olduğunu belirtti.

Milletin her şeyden önce geldiğini ifade eden Erbakan, "İşte bu anlayışla milli görüşün eskimez, modası geçmez prensipleriyle ikinci 40 yılında yeniden şahlanacağız. Yeniden iktidar olacağız ve bu aziz milletin yüzünü geçmişte olduğu gibi bugün de milli görüşle, bugün de refahla güldüreceğiz inşallah." dedi.

Erbakan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "İran'a yapılan bu alçak siyonist tecavüz karşısında artık konuşmanın zamanı geçmiştir. Artık kınamanın zamanı geçmiştir." diye konuştu.

"İnşallah bu millet yapılacak olan ilk seçimde milli görüşte karar kılacak" diyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Çünkü 94'te, 89'da belediyelerde yapılan efsane hizmetleri hatırlıyor. 1996-1997'de Erbakan Hoca'mızın Başbakan olduğu dönemde yaptığı hizmetleri bu millet hatırlıyor ve bu hizmetlere yeniden kavuşmak için milli görüşte, Yeniden Refah'ta birleşmek gerektiğini biliyor. İnşallah bu millet milli görüşü seçecek, Yeniden Refah'ı seçecek ve biz öncelikle yaşanabilir Türkiye'yi hayata geçireceğiz."

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